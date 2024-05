Dehadong Ghost hanep sa Triple Crown 1st leg

BINULAGA ng dehadong si Ghost ang mga mas pinapaborang kabayo matapos angkinin ang panalo sa 2024 Philracom “1st Leg Triple Crown Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng gabi.

Kulelat paglabas sa aparato si Ghost na sinakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association, (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce habang nagbabanatan sa unahan sina Worshipful Master at Bea Bell.

Pagdating sa kalagitnaan ng karera ay nasa hulihan pa rin si Ghost, nakihalo na si Batang Manda sa unahan kina Worshipful Master at Bea Bell.

Papalapit sa far turn ay nasa unahan pa rin si Worshipful Master habang hirap na makalampas sina Batang Manda, Bea Bell at Added Haha.

Pagsapit ng huling kurbada ay umungos pa si Worshipful Master ng tatlong kabayo habang pilit na kumakapit nina Batang Manda at Bea Bell.

Sa huling 150 metro ng karera sa rektahan ay tinawag na ng race caller si Ghost na nasa bandang labas pero nasa tatlong kabayo pa rin ang bentahe ni Worshipful Master.

Natiyagaan ni Guce ang pagremate, malalakas na hataw ng latigo ang pinatama ni Guce kay Ghost kaya naman sakto ang dating ng kabayo sa meta.

Dikit lang nagkatalo, nanalo si Ghost ng nguso lang ang pagitan sa pumangalawang si Bea Bell, tersero si Batang Manda habang pang-apat si Worshipful Master.

Inirehistro ni Ghost ang tiyempong 1:42 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng owner nito ang tumataginting na P1.5M premyo habang napunta ang P562,500 sa may-ari ng pumangalawang si Bea Bell. (Elech Dawa)