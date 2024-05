Carlos Yulo namakyaw ng 4 ginto sa Asian meet

KINUMPLETO ni Tokyo Olympian Carlos Edriel “Caloy” Yulo ang kanyang kampanya sa pagdagdag sa mga gintong medalya sa vault at parallel bars sa pagtatapos, Linggo, ng 17th Junior & 11th Senior Men Artistic Gymnastics Asian Championships sa Tashkent, Uzbekistan.

Nagawang talunin ng 23-anyos na si Yulo ang kanyang mga karibal sa naging maigting na laban sa vault at parallel bars upang iuwi ang kabuuang apat na gintong medalya matapos na unang magwagi sa indibidwal na all-around at paborito nito na floor exercise.

Ang apat na ginto ay nagbigay din kay Yulo bilang pinakamahusay na nagpamalas sa senior male athlete sa Asian Championship sa ikatlong sunod na taon.

Nagpasigla din ang tagumpay sa tsansa ni Yulo na makapagwagi ng pinakaaasam na gintong medalya sa 2024 Paris Olympics matapos na umuwi na walang dala lng kahit anong medalya sa paglahok sa nag-iisang event nito sa 2020+1 Tokyo Games.

Tulad sa floor exercise, naghari din si Yulo sa vault at parallel bars sa ikatlong sunod na edisyon.

Umiskor si Yulo ng 15.233 at 14.533 sa kanyang dalawang vault para sa average na 14.883 puntos para biguin sina Abdulaziz Mirvaliev ng Uzbekistan, na nakakuha ng silver na may 14.783 puntos.

Si Muhammad Sharul Aimy ng Malaysia – ang huling nagtanghal sa walong finalists – ay nakakuha ng 14.466 puntos para sa bronze, na naghulog sa isa pang kalahok ng Pilipinas na si Juancho Miguel Besana (14.15) sa ikaapat na silya.

Ibinigay naman ni Yulo ang lahat ng kakayanan sa parallel bars matapos pumang-apat sa qualification para mukuha ang 15.133 puntos, na isang puntos lamagn mas mataas para itaboy ang hamon mula kay Yin Dehang ng China.

Si Yin ay nakakuha ng pilak na may 15.033 puntos, habang ang top qualifier na si Rasuljon Abdurakhimov ng host na Uzbekistan ang kumuha sa bronze na may 14.866 puntos.

Kuwalipikado rin para sa horizontal bar final, nagkulang si Yulo na makuha ang bronze na napanalunan niya noong nakaraang taon sa parehong apparatus nang pumuwesto lamang siya sa ikaapat na may 13.433 puntos.

Inangkin ni Milad Karimi ng Kazakhstan ang horizontal bar title na may 15.033 puntos, habang sina Tian Hao ng China (14.3) at Liao Jialei (13.8) ang nakakuha ng natitirang podium spot.

Sa apat na mints sa Tashkent, nalampasan ni Yulo ang mga gintong napanalunan sa huling dalawang edisyon.

Matatandaan na nanalo si Yulo ng tatlong ginto at isang pilak noong 2022 sa Doha, Qatar, at tatlong ginto, isang pilak at isang tanso noong 2023 sa Singapore.

Samantala’y naghatid din ang kanyang nakababatang kapatid na si Karl Jahrel Eldrew ng gintong medalya para sa bansa sa pagwawagi sa vault sa junior level para tapusin ng Pilipinas ang torneo bilang bansang may pangalawang pinakamahusay na kampanya sa torneo na may limang ginto.

Nanguna ang China sa medal table na may anim na ginto, anim na pilak at dalawang tanso. (Lito Oredo)