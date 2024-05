Carlo Paalam, ilan pang Pinoy boxer totodo sa huling Olympic Qualifying

MABUTI ang estado ng preparasyon ng Philippine national boxing team sa Bangkok, Thailand na umaasang madaragdagan ang bilang ng mga boksingerong maipapadala sa 2024 Paris Olympics na pilit ilalaban nina Tokyo Games silver medalist Carlo Paalam, 2016 Rio Olympian Rogen Ladon, multi-combat athlete Hergie Bacyadan at undefeated professional boxing Christian Pitt Laurente sa huling Olympic Qualifying Tournament, Mayo 23 hanggang Hunyo 3.

Asintang makasuntok ng karagdagang mga boksingero ng Pilipinas matapos maunang makapasok nina 2020+1 Tokyo Games silver medalist Nesthy Petecio at bronze medal winner Eumir Felix Marcial, maging si international veteran Aira Villegas, na pare-pareho ring nasa Thailand camp.

Isang pamamaraan na rin umano ito, ayon kay Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo na mas lalo pang hasain ang kakayanan ng mga Pinoy boxer, gayundin para masilip ang mga boksingerong makakalaban sa Summer Olympic Games at sa darating na Olympic Qualifying tourney.

Sinabi ni Manlo na inaasahang magiging mabigat pa rin ang kumpetisyon sa Thailand meet dahil maaaring umabot sa mahigit sa 100 bansa ang lalahok sa naturang kuwalipikasyon.

Oras na magtapos ang qualifying tourney sa Bangkok ay nakatakdang ipadala sina Marcial, Petecio, Villegas at ang papalarin makapasok sa boxing meet sa Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland sa Saarbrücken, Germany sa Hulyo 4-20 para sa huling paghahanda sa Paris Olympics.

“It’s like an Olympic training center. Teams from other sports will also be training there but I heard boxing will be the biggest camp,” wika ni Manalo sa Abante Sports kahapon. “ It’s probably what they call Sportcampus Saar but not entirely sure.”

Nagawang makapasok ng quadrennial meet bronze medalist na si Marcial sa men’s 80kgs matapos na umabante ito sa finals ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China, habang umentra naman sa top 2 si Petecio sa women’s 57kgs at Boxam International Tournament titlist Villegas sa semifinals ng women’s 50kgs sa nagdaang first Olympic Qualifying sa Busto Arsizio, Italy.

Nabigyan naman ng magandang pagkakataon ang tubong General Santos City na si Laurente sa isang box-off match kontra Mark Ashley Fajardo matapos itong alukin at imbitahin ng pamunuan ng Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP).

Mapapasakamay ng 5-foot-8 southpaw ang men’s 63.5kgs division para subukang higitan ang nakamit ni Fajardo na pagtuntong sa round-of-16. (Gerard Arce)