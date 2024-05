Carlo Biado, iba pang Pinoy sasargo sa 9-Ball Invitational Team Tournament

IPANANARGO ng Team Philippines si former World 9-Ball champion Carlo Biado pagharap nila sa Team Chinese Taipei sa pagtulak ng 2024 CPBA 9-Ball Teams Invitational Tournament sa Mayo 27-29 sa New Taipei City, Taiwan.

Makakasama ni 40-year-old Pinoy cue artist Biado sina Johann Chua, James Aranas, Jeffrey Ignacio at Bernie Regalario.

“We hope to do well in this event. It is big honor to represent the country in the Asia Supremacy billiards match,” saad ni Biado na nagkampeon sa World 9-Ball Championship noong 2017 at sa World 10-Ball Championship ngayong 2024.

Si Chua ay two-time All Japan Championship winner at miyembro ng Philippine team na nanalo sa 2022 World Team Championship kasama sina Biado at Rubilen Amit. Nanguna rin siya sa 2023 World Cup of Pool kasama si Aranas.

Pinangunahan din ni Aranas ang 2019 Super Billiard Expo Championship.

Nanguna naman si Ignacio sa 2024 Indonesia International 10-Ball Open sa Jakarta, Indonesia na ginanap noong Enero, samantalang Regalario ay naging runner-up kay Biado sa 2nd Chinese Taipei Open 9-Ball Pool Championship na ginanap noon ding January.

Naging tanyag din siya matapos niyang talunin si world No.1 Francisco Sanchez Ruiz ng Spain, 5-4, sa Premier League Pool sa Connecticut, United States noong Marso 19, 2024.

Ipantatapat ng Chinese Taipei sina Ko Ping Chung, Chang Jung Lin, Chang Yu Lung, Wu Kun Lin at Ko Pin Yi, na nanalo ng tatlong world title noong 2015, kabilang ang World 10-Ball Championship kung saan tinalo niya si Biado sa finals, 11–9.

Ang manalong koponan ay makakakuha ng $15,000 at may consolation sa matatalong koponan na $7,500. (Elech Dawa)