Iniharap na sa media ni Department of Interior and Local Government (DILG) Sec. Benhur Abalos Jr at ni PNP chief General Rommel Francisco Marbil ang Canadian national na itinuturong pangunahing sangkot sa pagkakakumpiska ng 1.4 toneladang shabu na naharang ng pulisya sa isang checkpoint sa Alitagtag sa Batangas noong Abril.

Ito’y matapos maaresto ng pinagsanib na puwersa ng National Capital Region Police Office (NCRPO), Police Regional Office (PRO) 4A at Bureau of Immigration si Thomas Gordan Quinn alyas James Martin sa Brgy. Maitim 2, Tagaytay City noong Huwebes ng gabi.

Matapos ang pag-aresto, agad na dinala si Martin sa tanggapan ng Department of Justice (DOJ) para isailalim sa inquest proceedings Biyernes ng hapon.

Pinapurihan naman ni Abalos ang mga pulis na nasa likod ng matagumpay na operasyon.

Muling tiniyak ni Abalos na paiigtingin pa ng pulisya ang kanilang kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. (Edwin Balasa)