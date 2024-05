Bawas gastos

Sa hirap ng buhay ngayon, bawat piso na pwedeng tipirin ay napakahalaga para sa maraming pamilyang Pilipino. Ito ay lalo na kung may anak na iginapang para makapagtapos sa pag-aaral at naghahangad na maging propesyonal para kumita nang disente at maiahon ang pamilya sa kahirapan.

Sa ilalim ng administrasyon ng aking ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nailibre na ang tuition fee sa mga State Universities and Colleges (SUCs). Isa itong malaking hakbang para makagradweyt sa kolehiyo ang maraming kabataang Pilipino.

Pero hindi diyan nagtatapos ang pagbuo ng pangarap ng mga naghahangad na maging propesyonal sa napili nilang larangan.

Alam naman nating hindi mura ang babayaran kapag kukuha ng professional o licensure examination para maging isang ganap na abogado, doktor, inhinyero o iba pang propesyonal na trabaho.

Sa pagkuha pa lang ng bar exam para makapasa at maging abogado ay P12,800 na ang babayaran ng bawat aplikante ngayong taon. Non-refundable pa ito.

Kapag board exam naman na isinasagawa ng Professional Regulation Commission (PRC), karaniwan ng P450 hanggang P1,300 ang babayarang application fee. Ang eksamin naman ng Civil Service Commission para sa Career Service Professional at Sub-professional Levels ay P500.

Naniniwala ang inyong Kuya Pulong na hindi dapat maging hadlang ang malaking gastos sa pagkuha ng board exam para mabigyang katuparan ang pangarap na maging propesyonal.

Libu-libong mga mahihirap na graduates ang mabibigyan ng pagkakataon na makakuha ng licensure o professional exam kung ito ay gagawing libre para sa kanila.

Kapag nangyari ito, dadami ang mga propesyonal sa hanay ng ating labor force. Ang mga ganitong skilled workers ay yaman ng ating bansa na siyang magpapalakas sa ating ekonomiya.

Dahil ang tanging layunin lang naman ng pagkuha ng Bar at iba pang mga licensure exam ay para malaman kung ang isang graduate ay may sapat na kaalaman at karanasan para maisagawa ang kanyang propesyon, ang hindi kakayahang magbayad ng application fee ay hindi dapat maging balakid dito.

Kaya naman tayo ay natutuwa dahil ang ating orihinal na bill para maging libre na ang pagkuha ng licensure o professional exam ng mga mahihirap na graduates ay naipag-isa na kasama ng iba pang kaparehong panukalang batas at naipasa na sa third ang final reading.

Ang final version ng bill na ngayon ay HB 9859 na, ay naihatid na sa Senado kung saan ito ay pinag-aaralan pa.

Tanging mga indigent o mga mahihirap lamang ang malilibre sa pagbabayad ng application fee sa pagkuha ng board exam. Ito ang mga aplikanteng mapapatunayang walang kita o anumang suportang pinansiyal na nakukuha, o kaya naman ay kahit may kita, ito ay hindi sapat para sa pang-araw araw na gastos ng kanilang pamilya.

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang magsusuri at tutukoy kung sino ang mga kwalipikadong indigent na malilibre sa pagkuha ng board exam. Kaya’t kailangang kumuha ng Certificate of Indigency mula sa DSWD bilang requirement para malibre sa pagkuha ng exam.

Sa ilalim ng bill, isang beses lamang kada taon maaring magamit ang benepisyong ito.

Kapag naisabatas na ang HB 9859, wala nang magiging hadlang sa pangarap ng maraming kabataang Pilipino na maging propesyonal at gamitin ito bilang susi sa pagtahak ng isang magandang kinabukasan.