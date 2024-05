Nagsalita na si Bamban Mayor Alice Guo hinggil sa tunay niyang pagkatao.

Pag-amin ng alkalde, isa siyang love child ng kanyang 70-anyos na ama sa kanilang kasambahay sa harap ng kontrobersiyang kinaharap nito gaya ng pag-uugnay sa kanya sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs).

Ang pag-amin ni Guo ay bilang sagot sa mga taong kumukutya sa kanya lalo na sa social media.

Magugunitang pinagduduhang espiya si Guo dahil hindi niya maibigay ang kanyang tunay na pagkakakilanlan.

Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Guo na hindi niya hangad na lituhin ang mga senador nang humarap sa pagdinig ng Kongreso subalit naguguluhan siya dahil ayaw niyang ibilad ang katotohanang siya ay anak ng kanyang ama sa kanilang kasambahay, at upang huwag masaktan ang ama at hindi nakikilalang ina, sinabi na lamang niya na wala siyang maalala.

“Hindi po sa kadahilanang wala akong maisagot, kundi sa hangad ko pong ‘wag magsinungaling… na siyang pinag-ugatan ng aking tugon na “hindi ko po alam, your honors,” anang mayora.

Diin ni Guo na ang labis niyang pagmamahal sa ama ang dahilan kaya umiwas siyang magsinungaling.

“Ang pag-iwas ko rin pong magsinungaling sa aking mga sagot ay sanhi ng pagmamahal ko at pag-aalala sa mahal kong ama. Sa kanyang edad na 70 ay ayaw ko na pong makaladkad siya sa aking pinagdaraanan,” sabi pa niya.

Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan din ang dahilan kaya hindi na siya nag-asawa at ninais na lamang maglingkod sa mga kababayan ng taos sa puso.

“Ang hindi pagiging perpekto ng aking pagkakilanlan ang siya ring dahilan kung bakit sa edad na 38 ay pinili ko na hindi na mag-asawa, at sa halip ay itinuon na lamang ang aking panahon at ang mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa pagtulong sa kapwa, higit sa lahat ay sa aking mga kababayan sa Bamban na nagtiwala sa aking katapatan at kakayahan,” sabi pa ni Guo.

Samantala, iginiit ni Guo na wala siyang kinalaman sa ilegal na operasyon ng POGO sa Baofu Compound sa kanyang nasasakupan.

“Hindi rin po ako espiya ng alinmang bansa kagaya ng ibinibintang, o kaya ay iniisip ng ilang politiko na misteryo sa aking pagkakakilanlan,” bahagi ng pahayag ni Guo.

Sa usapin kung may kinalaman siya sa POGO, nanindigan si Guo na hindi totoo na protektor o nasa likod siya ng ilegal na operasyon ng POGO sa nabanggit na bayan ng Tarlac. At lalo umanong wala siyang alam tungkol sa mga gawaing kriminal, o labag sa batas sa loob ng POGO hub na pinatatakbo ng lisensiyadong PAGCOR na Zun Yuan Technology, Inc. bago pa man ito sinalakay ng mga awtoridad kamakailan,

Gayunman, aniya’y palagi namang nakahanda ang kanyang tanggapan at mga kapulisan kung sakali ma’t may reklamo laban sa nasabing POGO hub.

“Ang pagkakaalam ko po ay mayroong opisina ang PAGCOR doon mismo sa loob ng POGO hub sa Baofu Compound upang subaybayan, bantayan at i-regulate ang takbo ng nasabing lisensiyadong POGO operator. Ang PAGCOR, bilang siya ang may kapasidad na magmonitor at magtaya ng ano mang ilegal na online activities, ang may pangunahing responsibilidad upang i-red flag, o supilin ang ano mang paglabag sa batas o gawaing kriminal ng Zun Yuan, o mga opisyales at tauhan nito,”ani Guo.

Humingi rin ng paumanhin ang mayora sa mga politiko at taong-gobyerno na naguguluhan sa kanyang mga sagot sa Senado.

