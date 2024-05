Bakit mahaba ang pila sa exit/entry ng expressway?

Kung matutupad ang balak ng Toll Regulatory Board, lahat ng expressway sa Pilipinas ay lilipat sa cashless toll collection gamit ang RFID pagdating ng July 2024.

Sinimulan ang dry-run o pagsubok sa cashless system noon pang September 2023. Noon pa sanang December 2023 ipapatupad ang ganap na cashless system, pero naantala dahil sa ilang beses na pagpapalawig ng dry-run.

Ngunit napansin ba ninyo na sa tuwing dadaan tayo sa toll plaza, mapa-NLEX, SLEX, CAVITEX, TPLEX o saan mang expressway, lagi na lang mahaba ang pila sa entry at exit? Sa haba ng ginagawang dry-run, marami pa ring pumipila sa “CASH” lane. At sa mga “RFID” at “ETC” lane na inaasahang mabilis sana ang pagdaan, laging mahaba ang pila at mas matagal pa ang transaction.

Nagkaroon ng kaunting kaliwanagan nang maglabas ng datos si G. Ramon Ang, presidente ng San Miguel Corporation. Isang kumpanya ng San Miguel, ang SMC Infrastructure, ang namamahala sa operasyon ng ilang expressway: NLEX, STAR, TPLEX, MCX at NAIAX.

Limitado lang ang datos na inilabas ni G. Ang mula sa NAIAX na nakalap noong May 1-7, 2024. Pero sapat na para makita ang problema sa operasyon ng expressway.

Sa loob ng pitong araw, 28% sa 408,290 na dumaan sa NAIAX ang na-flag down dahil kulang ang load ng kanilang RFID; halos ikatlong bahagi ng kabuuang bilang. Makikita rin sa datos na nag-a-average eto ng 9,593 na sasakyan kada araw.

Eh, ano ngayon? Ano ang ibig sabihin nito?

Kapag dumaan ang sasakyan na kulang ang loadng RFID, hindi magbubukas ang barrier. Lalabas ang kahera para singilin ng cash ang driver para sa toll fee, saka pa lang bubuksan ang barrier, manu-mano, ng kahera.

Ilang minuto ang abala dulot nito? Sabihin na natin na isang minutong bawat sasakyan; aabot sa 9,593 minuto kada araw ang nagiging abala. Katumbas yan ng 160 oras o 6.7 araw!!

Dahil sa mga offender, tuluyang bumabagal ang lane kaya’t pati ang mga motoristang maaayos naman ang RFID ay naabala na rin.

Sa report ng SMC Infrastructure, marami anghabitual offender. Yung mga paulit-ulit na labas-masok sa NAIAX na kulang ang load. Meron ring walang RFID na ang katwiran ay “bihira lang naman dumaan” sa expressway.

Lumalala ang situwasyon pagdating ng rush hours kung saan bugso ang buhos ng mga motoristang nagmamadaling pumasok sa trabaho o umuwi sa bahay.

Kung hindi magbabago ang pananaw ng mga ganitong motorista, malabong magtagumpayang pagpapatupad ng 100% RFID system simula sa Hulyo.

Samantala, tuloy lang ang pagkawala ng P4.9 bilyon kada araw sa ating ekonomiya dulot ng masikip na trapiko…P1.8 trillion sa isang taon!