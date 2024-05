Isang bagyo ang posible pang pumasok sa bansa bago matapos ang buwan, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Gayunman, sinabi ni Pagasa weather specialist Obet Badrina na sa ngayon ay wala pang namo-monitor na sama na panahon sa loob o labas ng Philippine area of responsibility.

Patuloy ding mararanasan ang mainit na panahon tuwing umaga.

Asahan naman ang mga pag-ulan pagdating ng hapon at gabi dulot ng Easterlies.

Sa Metro Manila, mataas ang tiyansa ng mga pag-ulan at pagkidlat.

Nauna nang sinabi ng PAGASA na nalalapit na ang panahon ng tag-ulan.

Karaniwan itong nagsisimula tuwing unang linggo ng Hunyo.

Inaasahan ding makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Batanes dahil sa shear line o ang “boundery line” kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na hangin.

Pinag-iingat ang mga residente sa nasabing lalawigan sa posibleng pagbaha o kaya nama’y pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. (Natalia Antonio)