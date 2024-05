Axel Doromal, EAC pinulutan Red Lions

STORY TEXT:

Mga laro Miyerkoles: (FilOil EcoOil Centre)

9:00am – San Sebastian vs Saint Benilde

11:00am – Emilio Aguinaldo vs Perpetual Help

1:00pm – Santo Tomas vs National University

3:00pm – Lyceum of the Philippines vs Letran

5:00pm – Adamson University vs De La Salle

NANGGIGIL sa fourth period ang Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals sa pagsasanib-puwersa ng mga baguhang sina Axel Doromal at Nico Quinal upang pataubin ang reigning National Collegiate Athletic Association (NCAA) champions na San Beda University (SBU) Red Lions 76-67, habang nanatiling undefeated ang Arellano University (AU) Chiefs nang katayin ang San Sebastian College-Recoletos (SSC-R) Golden Stags 105-95, Lunes, sa pagpapatuloy ng Mga bakbakan sa 2024 FilOil EcoOil 17th Preseason Cup sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Unti-unting nilusaw ng mga bagong tabas na EAC Generals ang 17 puntos na kalamangan ng San Beda, na halos kontrolado ang kabuuang laro, nang kunin ang 34-51 na bentahe sa 5:03 ng third period, na ibinaba sa walong puntos pagpasok ng final period sa 48-56 mula sa pagtutulungan ng mga dating Arellano Chiefs na sina Wilnar Oftana at Deo Lucero.

Sa huling quarter ipinagpatuloy ang kanilang atake kasama ang dating kasama sa Arellano na si Doromal, na lalaro bilang one-and-done sa koponan, kabilang sina Quinal at King Gurtiza upang itala ang 21-6 run at kunin ang pinakamalaking bentahe sa siyam sa 71-62 mula sa tres ni Quinal sa nalalabing 3:27 sa laro.

Sumagot ng tres si Calimag para ibaba sa 65-71 ang iskor sa 3:11 para sa San Beda, subalit nanatiling may sagot sa atake sina Doromal, Gurtiza at dating University of the East (UE) Red Warrior Harvey Pagsanjan tungo sa buwenamanong panalo ng Paco-based squad.

Nanguna si Quinal sa pagtala ng 15 points mula sa 5-of-7 shooting kasama ang 3-of 5 sa tres, kasunod si Doromal sa 13 points sa 4-of-6 field goal kasama ang tig-apat na rebounds at assists.

Umalalay si Gurtiza sa 11 points at tigatlong rebounds at steals, gayundin sina Oftana sa siyam na puntos at apat na rebounds.

Kapwa naman bumida ang magkapatid na Ricky Calimag sa 11 points at tigalawang rebounds at assists at Richi Calimag sa walong puntos at tatlong boards na patuloy na hindi nakakasama sa laro sina Finals MVP James Payosing at forward Yukien Andrada.

Kinarga ng beteranong player at team captain na si Sebastian “Basti” Valencia ang opensiba ng Arellano sa pagkana ng career-high 30 puntos mula sa 10-f-13 shooting, kabilang ang 3-of-4 sa tres at 7-of-9 sa free throw area, kasama ang anim na rebounds at tigalawang assists at steals tungo sa maagang 2-0 kartada ng Legarda-based squad.

Naging malaking tulong din pagdating sa opensa ang 6-foot-1 combo guard at dating National University (NU) Bulldog Renzo Abiera na tumapos ng 18 points at apat na assists, gayundin sina CJ Libang sa siyam at tigpi-pitong puntos nina T-Mc Ongotan, MJ Vinoya at Cyril Hernal.

Hindi naman sapat ang kinubra ni Reggz Gabat na 23 points, pitong boards at tatlong dimes para buhatin ang San Sebastian na bumagsak sa 0-2 rekord. Nag-ambag rin sina Ameer Aguilar at Raymart Escobido ng tig-12 puntos at Tristan Felebrico na may 01. (Gerard Arce)