Anti-obesity vax, bawas panganib sa heart attack, stroke

May 20% bawas panganib na maatake sa puso at strokes ang isang anti-obesity jab.

Sa isinagawang pag-aaral sa University of London, ang anti-obesity jab na may ‘semaglutide’ na ginagamit sa paggamot sa mga taong obese, lumilitaw na ito ay maaring ibigay sa kahit na gaanong katabang tao.

Ang Semaglutide, ay dinala sa merkado sa ilalim ng brand names na Wegovy, Ozempic, at Rybelsus,isang gamot na ibinibigay para mapigilan ang pagtaba.

Sa isinagawang select trial ng Novo Nordisk, manufacturer ng Semaglutide, sa 17,604 adults na nasa edad 45 anyos mula sa 41 bansa na tumagal ng limang taon, itinuon ang pag-aaral sa cardiovascular benefits ng gamot.

Lumitaw sa study na hindi lamang nakakatulong ang semaglutide sa pagbawas ng timbang kundi meron din itong positibong epekto sa blood sugar levels, blood pressure, inflammation, at sa heart muscle at vessels.

“There are many people living overweight or with obesity, who have struggled to improve their weight, and these drugs, for that reason alone, produce an important clinical opportunity,” ayon kay Prof. John Deanfield.

Mayroon umanong potensiyal ang semaglutide na maging mahalaga sa public health. (Juliet de Loza-Cudia/PNA)