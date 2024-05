Naipon ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nitong Lunes, Mayo 20 matapos magkaaberya ang software ng Air Traffic Management Center (ATMC) na naging dahilan ng mahabang pagitan ng paglipad at paglapag ng mga eroplano.

Sa isang advisory, binanggit ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) na ang “potential problem” sa software ng ATMC ay natuklasan sa regular monitoring nitong Lunes.

“To ensure safety of the flying public, CAAP decided to be conservative and control operations by providing longer separation of departing flights,” ayon sa ahensiya.

Dakong alas-2:00 nang hapon, kinumpirma ng CAAP na naayos na ang problema sa software ng ATMC.

Dahil sa dami ng mga natenggang pasahero sa NAIA, sinabi ng Manila International Airport Authority (MIAA) na nakikipag-ugnayan na sila sa mga airline operator “to manage the effects of the situation on their passengers and to jointly address expected congestion at the predeparture gates and baggage claim areas.”

Inatasan din ni MIAA General Manager Eric Ines ang lahat ng terminal manager na maglagay ng karagdagang upuan at magpatupad ng contingency measures alinsunod sa Irre¬gular Operations (IROPS) manual kabilang na ang pamamahagi ng Malasakit Kits.

Sa huling tala nitong alas-3:00 nang hapon, ang kabuuang bilang ng apektadong flight ay umabot ng 36 para sa domestic at 20 naman sa international.

Dahil dito, kinailangan ng MIAA na buksan ng 24 oras ang mga runway para sa airline flight recovery operations.

Minsan nang bumigay ang air traffic control sa NAIA noong Enero 1, 2023 na naging dahilan ng delay o kanselasyon ng maraming domestic at international flight. Umabot 65,000 pasahero ang apektado noon.