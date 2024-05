Nagpalabas ng P2.880 bilyon ang Department of Budget and Management (DBM) para sa pagbili ng firetrucks at emergency vehicles kaugnay sa isinusulong na modernization ng Bureau of Fire Protection (BFP).

Ang nabanggit na pondo ay gagamitin para sa pagbili ng 154 na firetrucks, tatlong collapsed structure and rescue trucks at 132 na mga ambulansiya.

Sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na mahalaga ang mga nabanggit na kagamitan upang aktibong makatugon kaagad ang BFP sa panahon ng emergency at iba pang uri ng insidente.

“We understand how crucial BFPs responsibilities are during emergency response and fire incidents. We owe it to them to support their ongoing capability enhancement efforts so they can effectively perform their mandate,” ani Pangandaman kasabay ng pagsasabing utos aniya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na gawing tuloy-tuloy ang pagpapalakas sa kakayahan ng BFP. (Aileen Taliping)