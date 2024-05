1K pamilyang kapos sa Bukidnon hinatiran ng tulong pinansiyal, bigas ng ACT-Agri Kaagapay

Nasa 1,000 indigent families at mga magsasaka ang pinagkalooban ng bigas at tulong pinansiyal sa isinagawang Oath Taking Ceremony at launching ng Rice Distribution program ng Act Agri-Kaagapay Organization sa Bukidnon noong Sabado.

Ang distribusyon ng bigas at financial assistance ay pinangunahan nina Act Agri-Kaagapay founder at president Virginia Ledesma Rodriguez at Valencia City, Bukidnon, Mayor Azucena Huervas upang makalikha ng programa na magbibigay sa mga mahihirap at vulnerable families ng saku-sakong bigas at cash na magagamit nila sa pagsisimula ng pagkukunan ng kabuhayan.

Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga political leaders sa lalawigan ng Bukidnon at sinaksihan ng libu-libong residente ng Valencia City, Bukidnon.

Sa kanyang talumpati sa nasabing aktibidad, sinabi ni Rodriguez na mag-i-sponsor rin siya ng iba’t ibang seminar kung paano gumawa ng organic fertilizers sa Valencia City.

Ani Rodriguez, makakatulong ito sa mga magsasaka na magkaroon ng masaganang ani sa lahat ng produktong agrikultural, sa pamamagitan nang paggamit ng organic materials na mula sa kanilang sariling bakuran.

“With the continuous development of modern agriculture, the role of organic fertilizers in agricultural production is becoming more and more important. Agricultural products grown with organic fertilizers have good taste and can effectively maintain the unique nutrition and flavor of fruits and vegetables, and also play a pivotal role in the protection and improvement of the soil environment. Therefore, it is necessary for us to apply and understand organic fertilizers,” pahayag ni Rodriguez.

Si Rodriguez, na siyang awtor ng librong “Leave Nobody Hungry,” ay advocate ng organic fertilizers sa bansa at may layuning matulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng masaganang ani, sa pamamagitan ng mura at ligtas na pataba, kumpara sa kemikal na fertilizers na maaari pang magdulot ng problemang pangkalusugan gaya ng kanser.

“We will strive to find a way to help ease the lives of our countrymen amid the rising prices of rice and other basic goods,” ani Rodriguez.

Aniya, prayoridad ng Act Agri-Kaagapay ang mga lugar sa Visayas at Mindanao at sa Luzon, kung saan hindi sapat ang suplay ng abot-kaya at de kalidad na bigas.

Samantala, lumahok si Mayor Huervas sa coalition party ni President Marcos, sa isang partnership na ang layunin at hangarin ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa, lakas at patuloy na positibong pagbabago.

Ang iba pang aktibidad ng ACT-Agri Kaagapay Organization ay maaari ninyo makita at i-follow sa FB page na Queen Vi Rodriguez.