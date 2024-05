Vilma Santos excited sa bagong pelikula

Katuwa lang at mukhang na-enjoy ni Vilma Santos ang paggawa ng pelikulang ‘When I Met You in Tokyo’ na official entry sa 49th Metro Manila Film Festival.

Siyempre, nanalo ng Best Actress award si Ate Vi sa MMFF 2023, pati sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California.

At ngayon nga, may bagong pelikula na namang gagawin si Ate Vi.

Pinost na nga niya ang pitching sa kanya ng pelikulang ‘yon.

Sabi ni Ate Vi sa pictures na pinost niya, “Enjoyed our talk,” kalakip ang isang smiley emoji at inisa-isang pasalamatan ang mga nakasama niya.

Kasama sina Direk Antoinette Jadaone, Direk Dan Villegas, ang Mentorque Productions producer na si Bryan Dy, at iba pa.

Pinost din ni Sir Bryan ang group picture nila at sinabing, “Insightful. Productive. Fun.

“Thank you Mam Vilma Santos Recto for sharing your valuable time, knowledge and wisdom!

“Thank you Dan Villegas, Antoinette Jadaone, Omar Sortijas, Warren Catarig, Ron Angeles, Rona Banaag and Catsi Marie kahit asa malayo ka hahaha.

“Mentorque X Project 8 Projects X Vilma Santos-Recto.”

At nang makausap nga namin si Sir Bryan, ikinuwento niya na mismong si Ate Vi ang nagpaalam daw sa grupo nila na ipo-post niya ang tungkol sa kanilang meeting.

Aware si Sir Bryan na sobrang saya si Ate Vi sa proyektong iyon.

Thankful nga raw sila sa Star for All Seasons.

Kitang-kita raw nila ang excitement ni Ate Vi.

Samantala, hindi pa sure si Sir Bryan kung isasali ba nila sa 50th Metro Manila Film Festival ang pelikulang gagawin ni Ate Vi sa kanila.

Wait and see na lang daw.

Bongga! (Jun Lalin)