Tiniyak ng Task Force El Niño na hahabulin ng mga awtoridad ang mga hoarder at profiteer na magsasamantala sa mga consumer sa paparating na matinding tag-ulan dulot ng La Niña phenomenon.

Sa miting ng task force sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na handa ang Department of National Defense (DND) na tumulong sa mga ahensiya ng gobyerno sa price monitoring ng mga pangunahing bilihin sa bansa.

Binanggit pa ng chairman ng task force na tututukan ng gobyerno ang mga hoarder at price manipulator dahil ito aniya ang pangunahing tugon ng pamahalaan sa pagdating ng La Niña simula sa Hunyo.

“Access to affordable basic commodities such as rice is exceptionally crucial to millions of Filipino consu­mers. Any sudden fluctuation in the price of rice resonates [in] the daily lives of Filipinos,” ani Teodoro sa isang statement.

“Whatever support is needed by the Department of Trade and Industry and the Department of Agriculture, rest assured we are here ready to assist them,” dugtong pa niya.

Binanggit din ng kalihim ang pangangailan na paigtingin ang pagsubaybay sa presyo ng mga bilihin at suplay sa merkado upang maprotektahan ang mga mamimili sa mga mapagsamantala kapag may weather phenomenon.

Noong nakaraang linggo, inatasan ni Teodoro ang Task Force El Niño na simulan na ang paghahanda sa epekto ng paparating na La Niña phenomenon sa susunod na buwan.

Nagbabala na rin ang state weather bureau Pagasa sa mga lugar na madalas bahain dahil siguradong maraming pag-ulan sa paparating na La Niña.