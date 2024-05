Sheree kasundo dyowa ng ex

Walang kupas ang kaseksihan ng former Viva Hotbabes member na si Sheree.

Marami nga ang bilib kay Sheree dahil sobrang maalaga siya sa katawan.

At kahit busy, hindi nagpapabaya si Sheree sa pag-e-exercise at diet.

Siyempre, ang bongga ng pole dancing na ginagawa niya kaya naman sobrang seksing siya hanggang ngayon, ha!

At sa May 24 nga ay sasalang si Sheree sa ‘L’Art de Sheree’, ang musical show niya sa Music Museum.

Kuwento nga ni Sheree, proud siya na mabenta ang tickets ng kanyang ‘a burlesque affair mixed with a bit of naughty, nice and dash of spice’ musical show.

Paubos na nga raw ang tickets sa Ticket World, ha!

Anyway, sa tsikahan namin kay Sheree, naikuwento niyang kasama sa show na ito ang ex niyang si Gian Magdangal.

Si Gian ang tatay ng anak niyang si Haley.

Friends nga raw sila ni Gian at co-parenting sila kay Haley.

At ang maganda, pati si Lara Maigue na girlfriend ngayon ni Gian ay kasundo ni Sheree.

Lumalabas nga raw sila nina Gian, Lara na magkakasama.

At kapag may bago siyang manliligaw, tinatanong niya sina Gian, Lara at nagpapayo ang mga ito sa kanya kung dapat bang maging dyowa o hindi, ha!

“Si Lara, she’s so nice. Kami naman ni Gian, magkasundo. Siyempre, co-parenting kami. Magkakasundo kaming lahat at kapag may nanliligaw sa akin, tinutulungan nila akong mag-decide kung puwede bang maging dyowa.

“Minsan, sasabihin nila, huwag diyan. Nakikinig naman ako!” tsika pa ni Sheree.

So bongga! (Jun Lalin)