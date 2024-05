Sino raw itong politiko ang natsismis na chinurva ang magandang aktres kapalit ng malaking halaga ng pera?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, matagal na raw itong nangyari dahil nakapag-asawa na ang aktres ng isang negosyante na naging politiko rin.

Nangarap daw itong aktres na makapagpagawa ng bagong bahay kaya naisipan na patulan ang alok ng mayamang politiko.

Ang mayamang politiko ay may asawa at mga anak na rin pero dahil sa paglalaway sa alindog ng aktres na may malaking boobs, aba’y pumatol kahit may kalakihan ang presyo ng pansamantalang kaligayahan.

Umaabot daw kasi sa higit P12 milyon ang binayad ng politiko sa aktres, parang bumili ng 10 kotse ang ating bida.

Tuwang-tuwa naman daw ang aktres pagkatapos ng kanilang sex encounter dahil nakapagpagawa ito ng bagong bahay sa hindi binabahang subdivision.

Pintahan n’yo na. Ang politikong nagbayad ng malaking halaga sa aktres kapalit ng one-night stand ay mahuhulaan n’yo sa kanyang pera.