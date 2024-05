Pinasisiyasat ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang umano’y wiretapping ng Chinese embassy sa Manila sa mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Kasunod ito ng inihayag ng Chinese diplomat na mayroon umano silang kopya ng naging pag-uusap sa isang opisyal ng AFP kaugnay sa bagong modelo ng kasunduan para sa pa­ngangasiwa ng China sa isa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea (WPS).

Sinabi ng Presidente na nakarating din sa kanya ang tungkol sa sinasabing tape kaya gusto niyang marinig ito para malaman kung ano talaga ang nilalaman ng wiretapped umano na pag-uusap.

“We are looking into it because the fact of the matter is there have been mentions of a tape that says that confirms that there was this agreement, etc. and I keep hearing that there is a tape and I’ve been wanting to hear it, and as yet we don’t have it,” anang Pangulo.

Sa ngayon ayon sa Presidente ay mahirap pang magbigay ng mga pahayag hangga’t hindi naririnig ang sinasabing wiretapped na pag-uusap.

“If it does exist, it is in the possession of the Chinese embassy and the Chinese government. So until they release it, we cannot be… it becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement,” dagdag ng Pangulo.

Nauna rito ay tinanggal na bilang chief ng Western Command ng AFP si Vice Admiral Alberto Carlos, matapos makaladkad sa “new model” deal sa China.

Si Carlos ay pinalitan ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang Wescom chief noong Mayo 6 matapos maghain ng leave ang una sa personal na dahilan.

Si Carlos umano ang sinasabing kausap umano ng isang opisyal ng Chinese Embassy sa Maynila at nakipagkasundo sa “new model” arrangement para ma-manage ang sitwasyon sa Ayungin Shoal sa WPS. (Aileen Taliping)