Pascal Siakam, Jalen Brunson magsasapawan

KASADO rin ngayong araw ang 78th NBA 2023-24 second round playoffs winner-take-all Game 7 ng New York Knicks at Indiana Pacers sa Madison Square Garden.

Taya sa bakbakan ang ticket sa Eastern Conference finals laban sa naghihintay nang Boston Celtics.

Ibinuhol ng Pacers ang serye sa 3-3 matapos ang 116-103 win sa Game 6.

Sa huling laro, sumakay ang Indiana sa 25 points ni Pascal Siakam samantalang binitbit ng 31 ni Jalen Brunson ang New York.

Si Tyrese Haliburton pa rin ang pamato ng Pacers, samantalang kukuha ng backup si Brunson kay Donte DiVincenzo.

Problema lang ng Knicks ay manipis pa rin ang kanilang lineup.

Out sa injuries sina key player OG Anunoby (hamstring), Julius Randle (shoulder, out for season) at Bojan Bogdanovic (foot, out for season), at si backup center Mitchell Robinson (ankle).

Tulad ni Anunoby, pati si starting forward Josh Hart ay nilista ng Knicks na questionable sa Game 7. Lumabas sa fourth quarter ng Game 6 si Hart dahil sa abdominal strain. (Vladi Eduarte)