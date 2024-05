Pader sa Las Pinas gumuho, 3 awto nabagsakan

Tatlong sasakyan ang minalas na nabagsakan ng gumuhong pader habang dumaradaan sa likuran bahagi ng isang subdivision sa Las Piñas City, Biyernes ng gabi,

Sa ulat, alas-7:30 ng gabi nang bumigay ang isang pader sa kahabaan ng Riverdrive sa Barangay Almansa Dos, Las Piñas City.

Ayon sa imbestigasyon ni PSMSGT Allan Alvarez ng Las Piñas Police Traffic Section, kasagasagan noon ng malakas na ulan nang biglang bumigay ang pader ng Purtupino Heights malapit sa Ivia Riverdrive.

Eksakto namang tinatahak ng tatlong sasakyan na minamaneho nina Mark Magtibay, driver ng Toyota Hi Ace van, Rogelio Barcellano, driver ng L300 Van at Antonio Remogat Jr. driver may ng Mitsubishi Mirage.

Mapalad naman ang tatlong driver dahil nagtamo lamang ng bahagyang galos ang mga ito, maliban sa mga pinsalang inabot ng kanilang mga sasakyan.

Sa isang kuha sa cellphone video ng Malipay Cooperative dinig pa ang malakas na buhos ng ulan at kitang- kitang nadaganan na ang gumuhong pader sa dalawang sasakyan.

Ayon sa traffic section, hindi pa nagsasampa ng reklamo ang tatlong driver laban sa may-ari ng gumuhong pader dahil nangako umanong babayaran ang mga nasirang nilang mga sasakyan.(Darcie De Galicia)