Oleksandr Usyk lusot kay Tyson Fury, undisputed heavyweight champ na

TINALO ni Oleksandr Usyk si Tyson Fury via unanimous decision nitong Linggo, pinatumba ang mas malaking karibal sa ninth round para maging unang undisputed heavyweight boxing champion sa loob ng 24 years.

Si Lennox Lewis ang huling naging undisputed champion sa weight division.

Manipis ang panalo ni Usyk (22-0) sa dalawang scorecards pero sapat para idagdag ang WBC belt ni Fury sa mga koleksiyon niyang WBA, IBF at WBO belts.

Dalawang judge ang pumabor sa 37-year-old Ukranian 115-112 at 114-113, binigay ng pangatlo ang panalo kay Fury 114-113.

“It’s a great time. It’s a great day,” giit ni Usyk, mas maliit ng 6 inches at mas mababa ng 30 pounds sa timbang ni Fury.

Napaatras ni Olympic gold medalist Usyk si 6-foot-9 Fury (34-11) sa isang malutong na kaliwa sa ninth. Sa final seconds ng round ay nakorner si Fury at bumagsak bago na-saved by the bell. (Vladi Eduarte)