Tatlong kandidato sa pagka-senador ang posibleng ilarga ng Nationalist People’s Coalition (NPC) sa 2025 midterm elections.

Ayon kay NPC chairman at dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III, bukod sa kanya ay posibleng maging ba­hagi ng kanilang senatorial slate sina Makati Mayor Abigail “Abby” Binay at incumbent Senator Lito Lapid.

“Definitely, as of now, I know that we are considering at least 3 from the party: myself, Lito Lapid and Abby Binay,” wika ni Sotto sa interview matapos pirmahan ang alyansa ng NPC sa Partido Federal ng Pilipinas nitong Sabado nang gabi.

Sa ngayon nasa “90 percent” pa lamang na sigurado si Sotto sa pagtakbong muli para sa Senado.

“I just wanna make sure that I will be capable enough. Mabuti na ‘yung naghahanda. If the preparations are well, then okay,” anang dating Senate president. “If I do run, I will run with the group of the NPC and the President.”

Idinagdag pa ni Sotto na makikipag-usap din siya sa iba pang potensiyal na kandidato sa pagka-senador.

“There are independents that are close to my group like Sen. [Panfilo] Lacson, Sen. [Gringo] Honasan, Manny Pacquiao, Pia Cayetano. We’ve been talking,” ani Sotto. (Vincent Pagaduan)