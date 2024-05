Umapela ang mga reserve officer ng Phi­lippine Air Force sa liderato ng Kamara de Representantes na isulong ang agarang pagsasabatas ng National Citizen Service Training (NCST)-Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) bill.

Nag-courtesy call kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez sina 1-Pacman party-list Rep. Mikee Romero at dating Agusan del Norte Rep. Charito Plaza, kapwa reservist ng Air Force para itulak ang NCST-ROTC bill.

Ayon kay Romero aamiyendahan ng panukala ang Reser­vists’ Law (Republic Act 7077) na naglalayong bumuo at magsanay ng “citizen armed force” ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga reser­vist ay maaari umanong magamit sa panahon ng emergency gaya ng kalamidad.

Noong Disyembre ay inaprubahan na ng Kamara de Represen­tantes ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa. Sa ilalim ng panukala, ang mga estudyante sa kolehiyo ay kaila­ngang dumaan sa dalawang taong mandatory citizen service training, samantalang ang ROTC ay magiging optional. (Billy Begas)