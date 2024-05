Aawit ang Filipino children’s choir na Young Voices of the Philippines (YVP) sa World Children’s Day sa Rome sa susunod na linggo.

Sa ulat ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) nitong Sabado, Mayo 17 sinabi ni YVP conductor Dr. Maria Theresa Vizconde-Roldan na kakanta ang YVP kasama ang iba pang children’s choirs sa Olympic Stadium sa Mayo 25.

Aawit din ang mga batang Pinoy sa misa ni Pope Francis sa St. Peter’s Square sa Mayo 26 nang umaga.

Aabot naman sa 70,000 mga bata mula sa 101 iba’t ibang mga bansa ang inaasahang dadalo sa stadium at papal mass.

Sinabi pa ng CBCP na darating si Pope Francis sa kaganapan sa Mayo 25, pagsapit nang hapon at makiki­pagkuwentuhan sa mga bata doon.

“Our participation in this event aligns with our mission to promote our culture and heritage globally and provide opportunities for holistic growth to our choir members,” saad ni Vizconde-Roldan.

“We believe this experience will enrich them holistically and inspire them to continue serving the church and society,” aniya pa.

Matatandaan na taong 2023 nang ianunsiyo ni Pope Francis ang pinakaunang World Children’s Day ng simbahang Katolika sa Roma.

Samantala, hinikayat naman ng Santo Papa ang mga Katoliko sa iba’t ibang dako ng mundo na ipag-diwang din ang espesyal na araw sa kani-kanilang mga dioceses. (Vincent Pagaduan)