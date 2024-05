Magdadala ng magandang sen­yales sa mga negosyante ang renewal ng prangkisa ng Manila Electric Company (Meralco), ayon kay Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez.

Binanggit ito ni Rodriguez nang isampa ang House Bill 9813 upang muling bigyan ng 25-taong prangkisa ang Meralco na makatutulong din umano sa pagtiyak ng seguridad sa enerhiya ng bansa.

“Renewing the franchise of Meralco will show potential investors that capital-heavy investments can benefit from long-term stability here in the Philippines, as it is safeguarded by the government. This in turn will result in improved service and economic conditions for Filipinos in the long run,” sabi ni Rodriguez.

Iginiit din ng CDO solon ang kahalagahan ng maaasahang suplay ng kuryente sa pag-unlad ng bansa.

“Meralco-powered areas have demonstrated rapid economic growth in the past decades compared to those serviced by electric cooperatives. On this basis alone, it is imperative for the government to sustain this development in support of our economic trajectory,” dagdag pa ng kongresista.

Ayon kay Rodriguez tumutulong din ang Meralco sa mga lugar na nasa labas ng service area nito na naging kapakipakinabang sa mga konsumer. Ang prangkisa ng Meralco ay mage-expire sa 2028.

Mayroon itong 7.8 milyong kustomer sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal, at mga piling lugar ng Pampanga, Laguna, Batangas, at Quezon. (Billy Begas)