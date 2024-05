Luka Doncic, PJ Washington hinatak Dallas sa West finals

TINAPOS ng dalawang free throw at sinadyang sablay na pangatlo ni PJ Washington ang rally ng Dallas Mavericks mula 17-point down para itumba ang top seeded Oklahoma City Thunder 117-116 Sabado ng gabi.

Tinapos ng fifth seeded Mavs ang series sa American Airlines Center anim na laro, balik sa West finals at haharapin ang winner ng Denver-Minnesota.

Nilista ni Luka Doncic ang pang-apat niyang triple-double sa season sa 29 points, 10 rebounds, 10 assists para sa Dallas. May tig-22 sina Kyrie Irving at Derrick Jones.

Naka-9 points lang si Washington lahat sa fourth quarter kabilang ang panabla at go-ahead 3s bago ang winning free throws.

Naiwan hanggang 17 ang home team sa third quarter bago nakabalik.

Sa final seconds, inatake ni Doncic ang basket bago binatuhan si Washington sa sulok. Nag-pump-fake si Washington, kumagat si Shai Gilgeous-Alexander.

Pag-angat ni Gilgeous-Alexander ay saka bumitaw ng tira si Washington, kapos ang bola pero may pito ng foul.

Nag-challenge ang Oklahoma City pero unsuccessful, kita sa replay na may contact si SGA sa braso ni Washington.

Kalmadong ibinaon ni Washington ang unang dalawang charities para agawin ang unahan, isinablay ang pangatlo dahil nawalan na ng timeout ang Oklahoma City pagkatapos ng challenge.

Katiting na 2.5 seconds na langs a orasan, binigay ni Chet Holmgren ang bola kay Jalen Williams pero malayo na sa target ang desperation shot nito bago lumagpas ng midcourt.

“If it was a clear-as-day foul, I obviously wouldn’t have challenged it and held the timeout,” ani Thunder coach Mark Daigneault. “Even if you advance the ball with 2.5 seconds at a deficit, your chances are very low.”

Nawalan ng saysay ang 36 points, 8 assists sni SGA, 22 markers, 8 dimes ni Jalen Williams at 21 points pa sni Holmgrern sa Thunder.

May 20 seconds pa sa laro, sa huling pagkakataon ay inagaw ng OKC ang lead 116-115 sa dakdak ni Holmgren. (Vladi Eduarte)

78TH NBA 2023-24 PLAYOFFS

2ND ROUND RESULTS

EASTERN CONFERENCE

(1) BOSTON vs (4) CLEVELAND

*Celtics wagi sa serye 4-1

Game 1 – Celtics 120, Cavaliers 95

Game 2 – Cavaliers 118, Celtics 94

Game 3 – Celtics 106, Cavaliers 93

Game 4 – Celtics 109, Cavaliers 102

Game 5 – Celtics 113, Cavaliers 98

(2) NEW YORK vs (6) INDIANA

*Serye tabla 3-3

Game 1 – Knicks 121, Pacers 117

Game 2 – Knicks 130, Pacers 121

Game 3 – Pacers 111, Knicks 106

Game 4 – Pacers 121, Knicks 89

Game 5 – Knicks 121, Pacers 91

Game 6 – Pacers 116, Knicks 103

WESTERN CONFERENCE

(1) OKLAHOMA vs (5) DALLAS

*Mavericks wagi sa serye 4-2

Game 1 -Thunder 117, Mavericks 95

Game 2 – Mavericks 119, Thunder 110

Game 3 – Mavericks 105, Thunder 101

Game 4 – Thunder 100, Mavericks 96

Game 5 – Mavericks 104, Thunder 92

Game 6 – Mavericks 117, Thunder 116

(2) DENVER vs (3) MINNESOTA

*Serye tabla 3-3

Game 1 – Wolves 106, Nuggets 99

Game 2 – Wolves 106, Nuggets 80

Game 3 – Nuggets 117, Wolves 90

Game 4 – Nuggets 115, Wolves 107

Game 5 – Nuggets 112, Wolves 97

Game 6 – Wolves 115, Nuggets 70

Game 7 ngayon

3:30 am – Knicks vs Pacers

8 am – Nuggets vs Wolves