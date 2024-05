Lovi Poe, Jameson Blake nagpatakam sa dagat

Ang daming kinilig sa Instagram post ni Jameson Blake na kasama si Lovi Poe!

Eh kasi naman, ang lakas ng chemistry nila, at bagay na bagay sila. Para nga silang mga teenager na ngayon lang nagkakilala, at ginawang magka-love team, ha!

Sa presscon ng ‘Guilty Pleasure’ noong bago sila mag-shooting, ina-analyze ko na agad kung paano ba magiging bagay ang dalawa. Aminado naman si Lovi na mas may edad siya kay Jameson, ha!

Pero sa latest post nga ni Jameson, aba, habol na habol ang kasariwaan ni Lovi sa kakisigan, kaguwapuhan ni Jameson.

“What a dream to work with the @lovipoe, I had so much fun doing scenes with you. Thank you @regalfilms50 & direk @iamlokal for this opportunity.

“Hope you all get to watch our movie #GuiltyPleasure, Coming soon,” sabi ni Jameson, na may pasilip ngang abs sa mga photo nila.

At si Lovi nga, nakakaloka pa rin talaga ang kaseksihan, ha! At kering-keri nga ang medyo short hair sa kanya, dahil mas lalo siyang bumata.

Sabi nga ng mga fan kina Lovi, Jameson:

“Anak ng King of Action, lucky talaga ang ganda morena girl.”

“Super ganda niyan ni Lovi. Kasabay namin kumain sa foodcourt sa BGC simple lang di maarte.”

“Wow bagay na bagay sila oh.”

“Looking great!”

“Ang lakas ng kilig factor sa kanila. Puwede silang mag-dyowa, ha!”

Oh, ano kaya ang masasabi ni JM de Guzman, na kapareha rin ni Lovi, at karibal ni Jameson? (Dondon Sermino)