Lolit Solis, Boy Abunda nag-‘talk show’

Ang bongga talaga ni Nanay Lolit Solis, kahit Linggo ng tanghali ay napagsama-sama niya ang mga alagang artista, politicians, at mga kilalang prominenteng tao sa lipunan.

Star-studded ang 77th birthday lunch ni Nanay Lolit, ha!

Present ang mga alaga niya gaya ni Congresswoman Lani Mercado, Christopher de Leon, Sandy Andolong, Amy Austria, Benjie Paras, Paolo Contis, Tonton Gutierrez, Glydel Mercado, Pauleen Luna-Sotto (na kasama ang mommy niya at anak na si Baby Mochie).

Dumalo rin siya Tirso Cruz III and wife Lyn, Alfred Vargas, Ali Sotto, Robert Ortega, Michelle Ortega and daugther Ysabel, at mga GMA-7 executives and dating big bosses niya sa nasabing TV network.

Applauded segment ang one-on-one at ‘Fast Talk’ interview ni Boy Abunda kay Nanay Lolit. Ayaw pang umupo ng birthday girl sa sofa na nasa stage, pero wala siyang nagawa nang bitbitin siya ng mga alaga niyang sina Tonton, Benjie, at Paolo.

Spotted din si Mayor Jun Ynares at misis nito na si Andrea Revilla-Henares, Congressman Bryan Revilla, Congresswoman Camille Villar.

Nagbigay rin ng song number sina Tirso, Christopher, at Armand Ferrer. Kinanta nila ang ilang sa favorite songs ni Nanay Lolit.

Nasa Cannes Film Festival si Lorna Tolentino kaya sa video lang nito binati ang manager. Ganun din si Gladys Reyes na nasa London at si Senator Bong Revilla na nagpapagaling pa sa farm nila sa Silang, Cavite.

Present din sina Rei Tan at Cris Roque at iba pang sosyal na friend ni Nanay Lolit.

Ang bongga-bongga ni Nanay Lolit, ha, napuno ng red envelope ang malaking tote bag na bitbit niya kahit na intimate birthday celebration iyon, ha!

Happy 77th Birthday Nanay Lolit. (Ogie Rodriguez)