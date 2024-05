Kelot muntik mabulag sa away kapitbahay

Sapol ang kanang mata ng isang lalaki makaraang hatawin ng de cabra o tubo ng kanyang kapitbahay nang komprontahin

dahil sa away ng kani-kanilang pamilya sa Bacoor City, Cavite nitong Sabado ng gabi.

Ginagamot ngayon sa Manila Doctor’s Hospital ang biktimang si alyas Lawrence dahil sa malalang sugat sa kanang mata.

Nahaharap sa kasong Serious Physical Injury ang suspek na si alyas Judito, kapitbahay ng biktima.

Sa ulat, pinuntahan umano ng biktima ang suspek sa kanilang bahay bandang alas-6:00 kamakalawa ng gabi sa Kenmore Homes, Brgy Habay 1, Bacoor City, Cavite upang kausapin hinggil sa matagal ng awayan nila ng kanyang pamilya.

Pero imbes na nakipag-usap ang suspek sa biktima, pumasok ito sa kanilang bahay at paglabas ay may dala nang itak at de cabra at hinataw ang biktima at tinamaan sa kanang mata.

Unang isinugod sa isang ospital sa Cavite ang biktima subalit inilipat sa Maynila dahil sa malalang pinsala sa mata habang ang suspek ay naaresto sa isang follow up operation. (Gene Adsuara)