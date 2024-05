Juan Soto, Luis Gil hanep sa New York vs Chicago

NILISTA ni Juan Soto ang una niyang multi-homer game sa Yankees, naka-strike out ng career-high 14 si Luis Gil at kinubabawan ng New York ang Chicago White Sox 6-1 sa Yankee Stadium nitong Sabado.

Humaba sa anim ang winning streak ng Yanks sa 149th Major League Baseball 2024 regular season.

Naka-homer din sina Giancarlo Stanton at Jose Trevino para sa New York.

Perpektong 4 for 4 sa plate si Soto, niregaluhan ng isang walk.

Mula 1950, noong 2002 at ngayong 2024 lang naipanalo ng Yankees ang 12 sa first 15 series nila sa isang season.

Itinabla ni Soto ang iskor sa first inning nang paliparin ang kanyang 417-foot drive sa right-field bleachers, sinundan ng RBI single sa second. Dinagdagan niya ng isa pang solo homer sa fifth, ang 437-footer sa right field muli.

Namigay lang ng one run, five hits at one walk si Gil sa loob ng six innings. Nilista ng 25-year-old right-hander ang rookie record sa strikeouts ng Yankees, binura ang 13 ni Orlando Hernandez noong August 1998. (Vladi Eduarte)