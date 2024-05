Jimboy Estrada kayod sa CSJL laban sa CSB

SA paggiya ni Johnsherick ‘Jimboy’ Estrada tinuhog ng Colegio De San Juan De Letran ang College of Saint Benilde, 80-71, para sa unang panalo sa 17th FilOil EcoOil Pre-Season Cup Men’s Hoop Tournament eliminations Linggo sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Nagbaon ng game-high 19 points sa 8-of-13 shooting ang dating NAASCU MVP mula sa St. Clare College of Caloocan rekado pa ang 6 rebounds at 1 block.

“Kailangan namin ng maturity during the game, na-handle namin especially down the wire. Yun ang importante sa ngayong laro and thankful kami na-close namin ang game on a winning note,” salaysay ni interim Knights coach Allen Ricardo.

Katuwang ni Estrada si Kobe Monje na trumabaho ng 12 markers, 14 boards. May 12 pts. si team captain Paolo Javillonar at 11 puntos pa si Vince Cuajao.

Bitin pa rin para sa Blazers ang 14 pts. at 12 rebs. ni Allen Liwag na makakalaro na sa NCAA Season 100 men’s Basketball Tournament sa taong ito. Gayundin ang saklong ni Gab Cometa na umiskor ng 10.

Nagpatuloy naman ang winning run ng mga bataan ni coach Olsen Racela sa University of Perpetual Help System Dalta kontra Mapua University 76-67 sa likod ng 15 pts. ni Mark Gojo Cruz. (Gerard Arce)