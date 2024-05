JC de Vera, Tom Rodriguez patalbugan sa pa-yummy

Tapos na ang shooting nina JC de Vera, Tom Rodriguez ng ‘Huwag Mo Kong Iwan’ kung saan kapareha nila si Rhian Ramos.

At kamakailan nga ay may lumabas na pictures ng dalawang aktor na naka-topless sila.

Komento ng marami, patalbugan nga raw sina JC, Tom sa pagpapa-yummy.

In fairness, ang daming nag-like sa pictures nilang iyon, ha!

Sabi nga, hindi raw pakakabog ang dalawang aktor sa mga mas batang aktor sa kanila.

Iba pa rin daw ang ‘yummy-licious’ na katawan nina JC, Tom, ‘noh?!

Anyway, nakatsikahan namin si Tom nang um-attend siya sa birthday party namin last week.

Sobrang saya nga si Tom na may pelikula kaagad siya at kasama pa niya sina JC at Rhian.

Malapit-lapit na rin daw magsimula ang bagong show na gagawin ni Tom sa GMA-7 at aminado siyang sobrang excited na siya rito.

At pagdating sa love life, hindi rin ikinakaila ni Tom na may bago na siyang mahal at dahil sinabi naman niyang gusto niyang maging private ang bago na iyon ay nangako kami sa kanya na hindi na namin siya kukulitin pa, ha!

‘Yun na!