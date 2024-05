Gayle pascual, Michelle Gamit pinaabot-kamay trono sa Lady Blazers

Laro sa Linggo

(FilOil EcoOil Centre, San Juan)

2 pm – CSB vs CSJL

HINUGUTAN ng two-time defending champion College of Saint Benilde sina Gayle Pascual at Michelle Gamit upang kalusin ang Colegio De San Juan De Letran, 25-21, 25-15, 25-14, sa NCAA Season 99 Women’s Volleyball Tournament best-of-3 Finals Game 1 Linggo ng hapon Filoil EcoOil Centre sa San Juan.

Bumomba ng tig-14 points sina Pascual at Gamit para ilapit ang Lady Blazers sa three-peat. Game 2 sa Linggo (May 26) sa nasabi pa ring playing-venue simula sa alas-2:00 ng hapon. Kung may Game ay sa June 1 na.

May mahalaga pang bakas si Zamantha Nolasco na umiskor ng 12 at giniit ng Taft-based squad ang for-set win sa mga balibolista ng intramuros tungo 9-0 eliminations game sweep.

Nalalapit din ang CSB sa pangatlong 11-0 walis papunta sa kampeonato ng torneo pagkaraan sa pinaigsing may pandemya noong 2020.

”Basta kami me isa pa game para magtrabaho pa ulit dahil puwede matalo rin, puwede magkaproblema so kailangan me ayusin pa,” litanya ni Lady Blazers coach Jerry Yee, na pinasalamatan din ang ayuda sa kampo ni Frank Lao ng Strong Group Athletics. (Elech Dawa)