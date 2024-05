EJ Obiena pasiklab sa US track and field

IBINALANDRA ni 2020+1 Tokyo Olympian pole vaulter Ernest John ‘EJ’ Obiena ang mahusay na porma na kinakailangan para sa pagsabak sa nalalapit na 33rd Summer Olympics Games 2024 sa darating na July 26-August 11 sa Paris, France.

Ito ay nang pagwagian niya ang gintong medalya sa unang outdoor na labanan sa USATF (United States of America Track and Field) Los Angeles Grand Prix sa Drake Stadium sa California nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Nangibabaw ang 28-anyos na Pinoy mula sa Tondo, Manila at World Athletics men’s pole vault No.2 sa pito-kataong finals paglampas niya sa taas na 5.80 metroNG N ILUNDAG para sa matagumpay na panimulang kampanya sa outdoor season at panghuling bahagi NG pagsasanay bago makipagtagisan sa Paris Olympics.

Sinakote ni Simen Guttormsen ng Norway ang pilak sa pagposte ng season-best na 5.70m habang ibinulsa ng 2020 Tokyo Olympian na si KC Lightfoot ang tanso sa pamamagitan ng countback.

Nagsilbing pambawi rin ito ni Obiena mula sa nakakadismayang 9th place finish sa 19th World Indoor Championships 2024 sa Glasgow, Scotland noong March 1-3 kung saan nakagawa lang siya ng 5.65m.

Ang Tokyo Olympics silver medalist na si Chris Nilsen ang pumang-apat na may parehong 5.70m effort habang ang mga kababayan na sina Jacob Wooten at Sam Kendricks, isang two-time world champion, ang mga pumuwesto sa ika-5 at ika-6 na may mga parehong 5.60m.

Inaasahang ipagpapatuloy ni EJ ang kanyang mga laro pa patungo sa Paris sa pagsabak sa ilan mga kompetisyon sa Europe. (Lito Oredo)