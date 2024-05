Darren kasama ang dyowa sa Bruno Mars concert

Magkasunod na lumabas ang mga guesting ni Darren sa vlog ni Vice Ganda at sa ‘Luis Listens’ ni Luis Manzano.

Ang nasabing guesting ay para sa kanyang upcoming 10th anniversary concert na ‘D10’ na magaganap sa June 1, 2024 sa Araneta Coliseum.

Sa ‘Luis Listens’ ay binalikan ni Darren noong sumali siya sa unang season ng ‘The Voice Kids’ noong 2014, kung saan si Luis ang host.

Tinanong din ni Luis si Darren tungkol sa kanila ni Cassy Legaspi at dito nga naikuwento ni Darren na after ng interview niya sa ‘TV Patrol’ kung saan sinabi niya na ‘friends’ lang sila ni Cassy, may cryptic post sa kanilang Instagram story ang mag-inang Cassy at Carmina Villarroel.

Tinanong daw niya si Cassy kung may problema ba sila?

“Cassy and I talked about it,” sey niya.

“I really messaged her like, ‘Hey! is there anything wrong? Are you mad at me? Please let me know,’ kasi ganun naman po kami simula’t sapul.

“Wala naman kaming tinatago sa isa’t isa.

“We’re already comfortable with each other and we don’t like to take it the long way, the long route.

“We just tell each other directly,” dagdag niya pa.

Sa vlog naman ni Meme Vice ay pinaranas sa kanya ang pagsakay sa jeep kung saan bumiyahe sila sa Quezon City.

Dahil nga may upcoming concert si Darren ay nag-Karaoke ito sa loob ng jeep na tinawag na ‘JEEPpool Karaoke’.

Habang nakasakay sa jeep ay tinanong siya ni Meme Vice kung nakailang dyowa na siya?

Dito nabahagi ni Darren na, “Wala siyang label,” sa mga naging relasyon niya pero may “I love you” naman daw.

Singsing daw ang pinakabonggang niregalo niya sa kanyang dyowa habang last year naman daw ay concert ticket ng Manila concert ni Bruno Mars ang huling bonggang regalong binigay sa kanya ng kanyang dyowa.

Dito nga inamin ni Darren na may dyowa siya last year na kasama niya nga sa nasabing concert, pero sa ngayon ay wala na sila.

Pero nilinaw ni Darren na okey naman sila.

Samantala, inaabangan na ang magiging prod number nila ni Meme Vice sa ‘D10’ 10th anniversary concert na tiyak na magiging pasabog.

Exciting! (Byx Almacen)