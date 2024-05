Chris Newsome ibinawi Meralco Bolts sa Game 2

NAPAKAWALAN ng Meralco ang 17-point lead pero sa pangunguna ni Chris Newsome ay naka-recover sa fourth quarter para bawiin ang 103-91 win kontra Ginebra sa Game 2 ng kanilang PBA Philippine Cup semis sa MOA Arena Linggo ng hapon.

Ibinuhol ng Bolts ang best-of-seven sa tig-isang laro, basagan muli sa Game 3 na dadayo sa Dasmarinas Arena sa Miyerkoles.

Naglista ng 25 points si Allein Maliksi, 16 dito sa middle quarters nang umabante ang Bolts 55-42 sa break. Tumapos si Newsome ng 20 points – 8 sa fourth.

May 13 points, 10 rebounds si Cliff Hodge, 11 at 8 kay Chris Banchero.

Naiwan ng hanggang 60-43 ang Gins sa kaagahan ng third quarter, isinara ang period sa 13-3 run para agawin ang unahan 74-73.

Huling dumikit ang Ginebra sa anim sa jumper ni Maverick Ahanmisi 2:43 pa sa laro, pero wala na silang naipasok na basket sa tatlong bitaw sa labas ng arc.

Tinapos ng Meralco ang laro sa 6-0 mini-run.

“I think Game 1’s more important than Game 2, if we lose we’re down 2,” suma ni coach Luigi Trillo. “It’s just one game, we made it now to just a best-of-five. We know Ginebra’s gonna be back.”

Nangulit ng 28 points sa second half tungo sa career-high 41 si Christian Standhardinger pero kinapos ang Gins. Karamihan sa fouls ng Meralco (34), binigay kay Standhardinger na 23 beses bumato sa stripe, 15 ang pumasok.

Lahat ng 10 ni Standhardinger sa fourth, galing sa solo-run niya huli ang jumper para ilapit ang Gins 88-87 papasok ng 6-minute mark. Naka-11 rebounds din siya pero nadomina sa boards ang Gins 50-39.

Pinakamarami na ang kinamada ni C-Stan para sa isang local ng Gins pagkatapos ng 45 ni Mark Caguioa kontra Air21 sa 2006 Philippine Cup. Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, pang-apat na local lang din ang Fil-German banger na nagsumite ng 40-point game pagkatapos nina Caguioa, Pido Jarencio at Vince Hizon.

Kaya lang, dalawa na lang ang umiskor ng double digits sa Gins – sina Ahanmisi (14) at Stanley Pringle (13). Tahimik na 3 of 11 sa floor si Scottie Thompson tungo sa 6 points, 1 rebound at 2 assists bagama’t may 3 blocks. (Vladi Eduarte)