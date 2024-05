HITIK sa aksiyon ang 4th Professional Chess Association of the Philippines 2024 noong Sabado ng gabi sa Chess.com Platform.

Dumaan sa butas ng karayom ang San Juan Predators para mamayagpag laban sa Dasma Cavite Spartans sa 2 sets, 12-9, at 11.5-9.5.

Makakatuos ng San Juan sa Northern Division finals ang Manila Indios Bravos na sinilat ang defending champion Pasig City King Pirates, 13.5-7.5, at 14-7.

Sa Southern Division finals, magtatagisan pa ang Camarines Soaring Eagles at Toledo-Xignex Trojans.

Panalo ang Camarines sa Surigao Fianchetto Checkmates, 12.5-8.5, 9-12, at 2-1 (Armaggedon). Angat ang Toledo sa Davao Chess Eagles, 14.5-6.5, at 14.5-6.5.

Ito ang unang pagkakataon na umabot ang Dasma na kinabibilangan ng inyong lingkod sa Final 4. Maraming salamat sa tamang ideya at buong suporta nina sportsman National Master Jose Rafael Legaspi, coaches/national arbiters Amelito Reyes at Israel Landicho, Benjie Bercadez at chess blogger Richard Cornell Manzano.

Ang iba pang bumubuo sa Spartans ay sina International Masters Daniel Quizon, Michael Concio Jr., Joel Banawa, Roderick Nava at Petronio Roca, Woman IMs Kylen Joy Mordido at Marie Antoinette San Diego, Melizah Ruth Carreon, Fide Masters Roel Abelgas, Kevin Arquero, Carlos Edgardo Garma, at Ivan Gil Biag, Alfredo Rapanot, Renie Malupa , Alexis Emil Maribao, Jayson San Jose Visca , Voltaire Marc Paraguya at Lloyd Rubio.

Kasama pa rin sina Joel Delfin, Patrick Bonifacio, Philip Simon Din at Andrew Elpedes.

***

Lalalarga ang 2nd leg ng Alpha Chess Excellence Youth Championship sa June 1 sa Bonifacio Global City, Taguig na may dalawang kategorya, ang Under 8 years old at Under 14.

Ang top 3 sa U8 at Top 2 sa U14 ang mga aabante sa Battle of the Future Grandmasters grand finals sa December.

“Another opportunity for young aspiring athletes to showcase their talent in the world of chess,” ani ACE Chief Executive Officer/founder Heirry Manaloto. “We are only limited to 40 participants in each category, so make sure to register as early as possible to get your slot.”

***

Tampok ang mga woodpusher ng bansa pagtulak ng Open Executive Rapid Chess Tournament sa June 12 sa Best Western Hotel sa Angeles, Pampanga.

Ito ay isasagawa bilang pag-gunita sa ika-126 na araw ng Kalayaan ng ‘Pinas, ayon kay Institute of Integrated Electrical Engineer national past president Engr. Allan Anthony Alvarez.

May friendly basketball exhibition game rin ang IIEE at Institute of Electronic Engineers of the Philippines sa Remedian Court kung saan punong abala ang Savers Industrial and Building Solutions.

Nagdonasyon ng wooden chess board, clocks at sets ang Smart Options Industrial Supplies, Inc., distributor ng 3M products, sa pangunguna ni Katherine Joyce Tablao.

Ang kumpare kong si NM Almario Marlon Bernardino Jr. ang arbiter.

Tsatsane ng P10,000 ang magwagi sa kaganapan ng IIEE Pampanga chapter at IIEE Branding team nina Alvarez, Chairman Mendro Lim, Vice Chairman Erwin Fernandez at business consultant Roseller Balanza.