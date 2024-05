Carlo Paalam, tropa pukpok sa training

KAYOD ang national boxing team sa Thailand training camp sa Bangkok sa misyong madaragdagan ang tatlo nang pambato para sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa July 26-August 11 sa Paris, France.

Makikipaggitgitan pa sina 2020+1 Tokyo Games silver medalist Carlo Paalam, 2016 Rio De Janeiro Olympian Rogen Ladon, Hergie Bacyadan at Christian Pitt Laurente sa huling Olympic Qualifying Tournament sa Mayo 23-June 3 sa Thai capital city rin.

Nauna nang nag-qualified sa nbalalapit na Paris Games sina Tokyo Games silver medalist Nesthy Petecio at bronze winner Eumir Felix Marcial kasama si Aira Villegas, na nasa Thailand camp din.

Kaagaw nila ng puwesto ang mga pambato at nagti-training camp ding host country, Germany, US, Australia, India, Mongolia, Cuba, Belgium at Norway.

Ipinahayag Linggo ni Association of Boxing Alliances of the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo na mabigat ang kompetisyon sa Thailand meet dahil maaaring umabot sa mahigit 100 mga bansa bansa ang lalahok.

Hinirit pa niyang nakatakdang mag-training camp sina Marcial, Petecio, Villegas at ang papalarin sa Thai qualifying sa Germany sa July 4-20 para bilang huling paghahanda g bansa pa-quadrennial sportsfest.

“It’s like an Olympic training center. Teams from other sports will also be training there but I heard boxing will be the biggest camp,” ani Manalo sa Abante Sports. “ It’s probably what they call Sportcampus Saar but not entirely sure.” (Gerard Arce)