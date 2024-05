Binalewala lamang ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga larawan ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa social media na kasama siya noong panahon ng eleksiyon.

Ang paglabas ng mga larawan ng kontrobersiyal na alkalde ay matapos ihayag ng Pangulo na hindi niya ito kilala at biglang sumulpot na lamang ito sa mundo ng politika at maging ng mga politiko sa Tarlac ay hindi aniya kilala si Guo.

Ayon sa Presidente, walang ibig sabihin ang mga larawan nila ni Guo dahil noong panahon ng kampanya ay nasa isang libo sa isang araw ang nagpapa-picture sa kanya.

“That proves nothing­. You know how many pictures I take during the campaign, siguro isang libo sa isang araw. Lahat naman ng humihingi ng selfie hindi mo hihindian so doesn’t really mean anything,” anang Pa­ngulo.

Iniimbestigahan na aniya ng ehekutibo at Senado si Guo kaugnay sa kuwestiyonableng pagkatao nito para malaman kung ano talaga ang nationality nito.

“Talagang hinahanap natin kung ano ba talaga ang totoo and as I said there is also an ongoin­g investigation by the Senate so let’s allow the legislative side and the executive side to do their work and continue their investigation,” dagdag ng Pangulo.

Wala pa aniyang resulta ang mga ginagawang imbestigasyon dahil nagpapatuloy pa ang pagtukoy sa tunay na pagkatao ni Guo. (Aileen Taliping)