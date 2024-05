Pang-international news na ang peg ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa isyu ng kanyang citizenship.

Naging laman ng BBC News ang imbestigasyon ng Senado kung saan kinuwestiyon ang pagkatao ng alkalde.

Naghihinala si Senador Risa Hontiveros na baka isang Chinese spy si Guo dahil wala itong masagot ukol sa mga personal na katanungan tungkol sa kanyang kapanganakan, edukasyon, at atrasadong birth registration.

Nadiskubre sa pagsalakay ng mga awtoridad ang isang online casino sa bayan ni Guo na sinasabing lungga ng mga scammer.

“Ms Guo has not commented on the spying allegation and has largely avoided media interviews since her appearance at the Senate last week,” ayon ulat ng BBC News.