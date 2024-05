Angelika dela Cruz ‘cry galore’ sa kasal nina Mika, Nash

Pinag-usapan ang kasal nina Mika dela Cruz at Nash Aguas noong Saturday sa Tagaytay City!

Marami ang nagulat dahil hindi natunugan na ikakasal na pala sila noong Saturday.

Anyway, isa sa pinag-usapan sa kasal nina Mika, Nash ay ‘yung pag-iyak ni Angelika dela Cruz.

Kuhang-kuha nga sa video ang pagpatak ng luha ng ate ni Mika.

Sabi ng netizens, siyempre, as ate nga naman, maiiyak daw talaga si Angelika.

Given na nga raw iyon.

Touching nga ang dating ng pag-iyak ni Angelika.

Ateng-ate raw si Angelika kay Mika, ha!

Teka! May kumakalat na tsika kaya nagpakasal na sina Mika at Nash. Maging open kaya sila tungkol doon?

O baka naman si Angelika ang magsasalita?

Well, let’s wait and see, ‘noh?!

‘Yun na! (Joanna Maling)