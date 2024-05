Aishel Evangelista, 2 pa pinarangalan na mga Most Outstanding Swimmer

DNOMINA nina Aishel Evangelista, Patrica Mae Santor, at Ricielle Maleeka Melencio ang mga karibal upang hiranging mga Most Outstanding Swimmer sa kanilang mga kategorya sa tiklop Linggo ng Congress of Philippine Aquatics ‘One For All-All For One ‘ National Capital Region Swimming Championship sa Teofilo Yldefonso Swimming Center ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Nilabanan ang dalamhati sa pagkamatay ng ama-coach na si Elcid sa heat stroke ilang linggo pa lang ang nakakalipas, pasiklab si Evangelista, 14, sa pagwalis sa huling tatlong event at nagtaas ng kanyang gintong medalya sa walo at isang pilak sa tatlong araw na torneo na may basbas ng Philippine Aquatics, Inc. at mga suportado ng Speedo at Philippine Sports Commission.

Sa harap ng maraming miron kabilang ang kanyang pamilya at COPA co-founder Batangas 1st District Rep. Eric Buhain, bumida ang Unibersidad ng Santo Tomas Grade 8 sa boys’ 200m butterfly (2:20.16), 100m backstroke (1). :07.94) at 50m freestyle (26.83).

“Nagpapasalamat po ako sa Diyos ay binigyan ako ng kalakasan para matupad ko ang misyon ko na mabigyan ng regalo ang aking namayapang ama (Elcid). Para po sa kanya ito, alam ko masaya siya sa tagumpay ko,” bulalas ni Evangelista.

Nadama niya ang karangalan dahil pagpupugay rin para sa kanyang ama – isang miyembro ng COPA-bilang coach – ang kaganapan at bahagi ng mga kinita nito ay idodonasyon sa kanyang pamilya.

Ang iba pang gold na ipinagmamalaki ng Betta Caloocan Swim Team ay sa 100m frees (57.56), 400m IM (4:53.63), 200m free (2:03.58), 100m fly (1:03.22), at 200m back (2:27.58). Pumangalawa pa siya kay Kean Paragatos (31.34) sa 50m back (31.39).

“Proud kami sa kanya. Talagang naka-focus sa laban kahit may pinagdadaanan. Ganyang mind-set ang kailangan natin sa PH Team,” lahad ni Buhain, na siya ring secretary general ng PAI.

Giniit din ni Melencio, University of Santo Tomas freshman, na sakalam siya sa limang ginto sa girls 18-over class. May kapwa 5-gold, 1-silver naman sina Melencio ng Ateneo De Manila University at Santor, 16. (Abante Sports)