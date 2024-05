3 sundalo, CAFGU dedo sa bumulusok na trak

Isang sundalo at dalawang miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) ang patay at anim ang sugatan matapos na maaksidente ang isang military truck sa New Bataan, Davao de Oro, Sabado ng umaga.

Base sa imbestigasyon, papunta sana ang grupo ng military sa isang ground breaking ceremony ng isang farm-to-market road project sa Sitio Boston, Barangay Andap ng naturang lugar nang mangyari ang trahedya.

Tinatahak umano ng military truck ang matarik na bahagi ng kalsada sa Sitio Langag ng nasabing lugar nang tumirik ang sasakyan at biglang umatras.

Dahil dito ay nawalan ng control ang driver at nahulog sa ilog na nagresulta sa kamatayang 3 at pagkasugat ng anim na iba pa.

Samantala, nagpaabot na ng tulong ang 25th Infantry Battalion sa pamilya ng mga biktima habang nagpapagalit sa ospital ang mga sugatan. (Kim Mangunay)