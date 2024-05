Pangarap ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na maging tourism powerhouse ang Pilipinas sa buong Asya.

Ito ang inihayag ng Pangulo matapos pangunahan ang inagurasyon ng Pagudpud Tourist Rest Area (TRA) sa Saud beach sa Pagudpud, Ilocos Norte nitong Biyernes ng umaga, Mayo 17.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang inisyatibang ito para lumakas ang turismo sa bansa sa pamamagitan ng magandang serbisyo, pasilidad at promosyon ng mga lokal na produkto at mga kulturang gawa ng bawat rehiyon.

Sinabi ni Pangulong Marcos na mahigpit ang kumpetisyon sa mga kapitbahay na bansa gaya ng Thailand, South Korea, Vietnam at Indonesia kaya dapat lamang na makasabay ang Pilipinas sa pamamagitan ng mas pinahusay na serbisyo sa turismo, mga pasilidad at imprastruktura.

“This TRA is an important initiative for us as we want to transform the Philippines into the tourism powerhouse in Asia,” wika ng Pangulo.

Ang binuksang TRA sa Pagudpud ang kauna-unahan sa Northern Luzon at kauna-unahang pinasinayaan ng gobyerno. Sa kabuuan, mayroon siyam nang TRA sa buong bansa na matatagpuan sa Palawan, Bohol, Cebu, Bukidnon, Davao del Norte at malapit ng matapos ang pang-sampung TRA sa Baguio City.

“Maganda talaga masyado ang Pilipinas. Kahit saan ka tumingin, maganda…’ `Yan ang puhunan natin. Let’s take full advantage of that,” ani Pangulong Marcos. (Aileen Taliping/Prince Golez)