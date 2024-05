Tinedyer tiklo sa binentang P680K shabu

SA edad na 17-anyos, pasok na siya sa listahan ng High Value Individual (HVI) kung saan naaresto rin sa isinagawang buy bust operation at nasamsam ang higit kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa Dasmarinas City, Cavite Huwebes ng madaling araw.

Hawak na ng City Social Welfare and Development ang suspek na si alyas Jhay, 17, ng Brgy Paliparan 3, Dasmarinas City, Cavite.

Sa ulat, alas-4:08 kamakalawa ng madaling araw nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Drug Enforcement Unit ng Dasmariñas City Police sa Brgy Paliparan 3, Dasmariñas City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto sa menor de edad.

Narekober sa binatilyo ang tinatayang 100 gramo ng hinihinalang shabu na may market value na P680,000 at buy bust money. (Gene Adsuara)