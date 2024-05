Stag party bugawan buking, 6 kabataan nasagip

Nasagip ng mga ahente ng National Bureau of Investigation – Human Trafficking Division (NBI-HTRAD), ang pitong kababaihang kinabibilangan ng 6 na menor de edad habang arestado naman ang dalawang babaeng bugaw sa ginanap na stag party kamakailan sa isang resort sa Biñan, Laguna.

Nasa kustodiya ng NBI-HTRAD, ang mga suspek na sina Maria Jorgia Gadiano alyas Jaja at Princess Anne Custodio na naaresto sa isang entrapment operation noong Mayo 10, 2024.

Nag-ugat ang operasyon ng NBI-HTRAD sa ibinigay na report ng Exodus Road na may Facebook account na `Jaja’ ang sangkot sa human trafficking.

Nag aalok umano ng sexual service ang naturang FB account sa halagang P4,500 kada babae.

Pinlano ng NBI -HTRAD ang entrapment operation kung saan nagkasundo na dalhin ang mga babae sa stag pary sa isang resort sa Biñan.

Una umanong nagdala ng tatlong babae ang mga suspek pero umalis si Custodio at pagbalik ay may dala pang babae.

Nang makita ang mga babae ng poseur client, dito na nagbigay ng signal sa mga ahente ng NBI at kaagad na inaresto ang dalawang babae bugaw habang itinurn-over sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang mga nasagip na menor de edad.

Ini-inquest naman sa Department of Justice (DOJ) sa kasong paglabag sa Section 4(a) of R.A. 9208 (Anti-Trafficking in Persons Act of 2003) ang mga suspek. (Juliet de Loza-Cudia)