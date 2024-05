Si Alice Guo at ang Sukatan ng Pagiging Pilipino

Hindi masyadong marami ang may alam, pero Tarlaqueño ako. Tubong Paniqui ang pamilya ko.

Kaya nga itong nababalita ngayon– tungkol sa Mayor ng Bamban na hindi man lang mapatunayang Pilipino siya– ay isang isyung malapit sa puso ko. Apat na bayan lang ang layo sa amin ng Bamban; kayang-kayang i-motor sa loob ng isang oras kung gustong dumayo sa tropa para magmerienda.

Sa mga hindi updated: Nahalal na mayor ng Bamban si Alice Guo noong nakaraang eleksyon. Matindi ang alegasyon, at ang inihahaing ebidensya sa Senado, ukol sa koneksyon niya sa ilegal na operasyon ng mga POGO. Dagdag pa rito, may kumukuwestyon kung Pilipino nga ba siya: Walang record na mahanap kung saan siya ipinanganak o nag-aral. Sabi niya homeschooled siya, pero wala ring makapagpatunay kung totoo nga ba ito. Malinaw naman na bigla siyang lumitaw bilang kandidato nitong nakaraang eleksyon; malakas at mukhang ginastusan ang kampanya, kaya siya nagwagi.

Nakababahala ito, lalo pa sa konteksto ng tensyon natin sa Tsina gawa ng panghihimasok nila sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. Dagdag pa ang malinaw na pangta-traydor na ginawa ng nakaraang rehimeng Duterte, at nakukutuban tayo na may mas malalim na kuwento sa isyung ito.

Linawin ko lang: Wala akong isyu sa mga Chinese-Filipino. Hindi ako sang-ayon sa mga witchhunt at sa racism, na nagsisimula na nating makita sa social media. Ang mga Chinese- Filipino ay Pilipino, period– pare-pareho tayong tumitingala sa bandila tuwing Lupang Hinirang, naglalapat ng kamay sa puso, o nagtataas nito sa Panatang Makabayan.

Ngayon, ibang usapan naman kung totoong Pilipino ba si Alice Guo, at kabilang ako sa mga umaasang matutuklas natin ang buong kuwento ukol sa kanya.

Pero ang dapat nating mabatid: Hindi na lang tungkol kay Alice Guo ang isyung ito. Tungkol ito sa sistema. Sa COMELEC, may isang linya lang sa mga Certificate of Candidacy na nagsasabing, “Pilipino ako.” Kapag lumagda ka, ‘yun na ‘yun. Walang birth certificate, walang dokumento. ‘Yun na ‘yun.

Ibig sabihin, kahit sino– kahit si Putin o si Trump o si Elon Musk o si Oda Nobunaga– theoretically, makakapag-file ng kandidatura, at mabubuksan lang ang inquiry kapag may kumuwestyon ng pagka-Pilipino niya. Sa harap ng mga pangyayari ngayon, mabuti yatang suriin at rebisahin ang prosesong ito.

Mas malala pa nga: Hindi ba nakakalungkot na nangyayari ito? Di mapatunayan ang pagka-Pilipino, lumitaw na lang nang kabod, halos pumutok sa buho, tapos tumakbo, tapos nanalo– dahil maraming perang panggastos sa eleksyon? Kung ganito na lang nang ganito, sino pa ang aasahan nating mga pinuno kundi ang mga kayang maglustay ng limpak-limpak na salapi sa pangangampanya? At siyempre, ano pa ba ang aasahan pag-upo nila sa puwesto– kundi ang bawiin nila ang “investment” na ito?

At kanino nga ba magmumula ang pagbabago kundi sa atin din– sa mga botante; sa mga hinahanap, hinihiling, at inaasahan natin sa mga pinuno; sa loob nating mga tunay na Pilipino?

Baka ito ang sukatan ng tunay na pagka-Pilipino: Ang pag-iisip nang higit pa sa panandaliang pakinabang. Ang pagkilatis at pagtakwil sa mga tiwali at sakim at traydor. Ang malasakit natin hindi lang para sa sarili o sa pamilya o sa nakapalibot sa atin, pero sa mas malawak na pambansang komunidad ng Pilipinas.