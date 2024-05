Sharon Cuneta pambato sa ‘ASAP’ California

Si Megastar Sharon Cuneta pala ang magiging pambato ng ‘ASAP Natin ‘To’ California show nila on August 3 na gaganapin sa Toyota Arena sa Ontario!

Actually, mabili ang tickets para sa ‘ASAP Natin ‘To’ sa lugar na iyon.

Eh hindi pa inilalabas ang promo na kasama nga roon si Sharon, kaya sabi ng source ko, malamang na mas marami pa ang bumili ng tickets kapag nag-announce na ang ABS-CBN Studios na kasama nga sa show na iyon ang Megastar, ha!

Two episodes ang ite-tape kaya malamang na kasama si Sharon sa ilang production numbers at siguradong may spot numbers din siya, ha!

Tamang-tama nga ang makakabawi na si Sharon dahil noong nag-‘ASAP Natin ‘To’ Las Vegas, Nevada show naman ay hindi nakapunta ang Megastar dahil nagka-COVID siya, ha!

Na-sad nga ang fans ng Megastar na nagpunta sa Orleans Arena noong November 5, 2022 dahil wala roon si Sharon.

At least ngayon, sure na sure na raw si Megastar sa California show ng Sunday musical show ng ABS-CBN Studios.

May ibang shows din daw sa Amerika si Sharon na inaayos pa sa ngayon, pero very soon ay mag-a-announce na sila.

So bongga!

So sa mga Sharonian na nangungulit sa amin, abang-abang lang, ha!

‘Yun na!

Anyway, sa mga fans ng ‘ASAP Natin ‘To’, ang iba pang confirmed na na kasama sa ‘ASAP Natin ‘To’ California ay sina Regine Velasquez-Alcasid, Ogie Alcasid, Martin Nievera, Gary Valenciano, Zsa Zsa Padilla, Bamboo, Kim Chiu, Paulo Avelino, Lovi Poe, Piolo Pascual, Belle Mariano, Donny Pangilinan, Darren, Erik Santos, Joshua Garcia, Janella Salvador, Jolina Magdangal, KZ Tandingan, Kyle Echarri, Maymay Entrata, Robi Domingo.

Siyempre, may iba pang mga kasama na hindi namin nabanggit, pero exciting nga raw ang Califiornia show ng ‘ASAP Natin ‘To’.