Shabu sa tea bag nasilat

MAHIGIT sa P12 milyong halaga ng shabu, ilan dito ay nakalagay sa isang tea bag ang nasabat sa buy bust operation at nagresulta sa pagkakaaresto sa isang nasa listahan ng High Value Individual (HVI) sa Dasmarinas City, Cavite Huwebes ng umaga.

Kinilala ang naarestong suspek na si alyas Nicasio, ng Brgy Sampaloc 4, Dasmarinas City, Cavite.

Sa ulat, bandang alas-11:20 kamakalawa ng umaga nang maglatag ng buy bust operation ang mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU), Cavite Police Provincial Office (PPO) at Dasmarinas City Police sa Brgy Sampaloc 4, Dasmarinas City, Cavite na ikinaaresto ni alyas Nicasio.

Narekober sa suspek ang walong piraso ng plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 800 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P5,400,000.00, isang Chinese Tea bag at tumitimbang ng 1,000 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P6,8000,000.00 o kabuuang halaga na P12,200,000.00. (Gene Adsuara)